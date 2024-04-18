زد يهز شباك الدراويش بهدفين ويزيد من أوجاعه في الدوري

حقق زد فوزًا مهمًا على نظيره الإسماعيلي في عقر داره على ستاد الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات اليوم الثاني من الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا زد، وذلك عن طريق أحمد الصغيري في الدقيقة الـ19، بعد تسديدة صاروخية أمام منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

وفي الدقيقة الـ29، كاد يضيف أحمد زكي، ثاني أهداف زد، من عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء على رأس محمد إسماعيل الذي مرر الكرة للمدافع الذي سددها بجوار المرمى.

مع نهاية الشوط الأول، كثف لاعبو الإسماعيلي من هجومهم على مرمى زد من أجل إدراك التعادل، لكن دون جدوى.

ومع الدقيقة الـ44، يضيف عبدالرحمن البانوبي، ثاني أهداف زد، عقب تمريرة رائعة من زميله مصطفى سعد “ميسي”، ليجد نفسه منفردا بالمرمى مسددا الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ72، يضيف أحمد الشيخ، هدف الإسماعيلي الوحيد، عقب تمرينة من زميله حمدي النقاز، راوغ المدافع وسدد كرة قوية تسكن مرمى زد.

وفي الدقيقة الـ82، تحرم العارضة زد من هدفا ثالثا، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء عن طريق ماتا ماجاسا على رأس رأفت خليل.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده لـ27 نقطة دفعته إلى المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل، أما الإسماعيلي، يظل عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر، حيث باءت مهددا بقوة للدخول في صراع الهروب من شبح الهبوط.