الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: زد يسحق الجونة بثلاثية نظيفة في دوري نايل

زد والجونة
زد والجونة

سحق زد إف سي نظيره الجونة بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاحية الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

بعد هجوم مكثف وسيطرة مكثفة على مجريات المباراة منذ البداية، ترجمة الكونغولي بيتر زيلو موتوموسي استخوذ لاعبي زد لهدف، وذلك في الدقيقة التاسعة، عقب تمرينة رائعة من زميله أحمد عاطف، ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 22، يضيف عبدالرحمن البانوبي، ثان أهداف زد، عقب تمرينة زميله  بيتر زيلو موتوموسي.

وفي الدقيقة الـ34، يضيف البانوبي، ثالث أهداف زد إف سي والثاني له بصفة شخصية، من عرضية أحمد محمود داخل منطقة الجزاء، ليبعدها حارس الجونة بشكل خاطئ، لتصل للبانوبي الذي سدد الكرة في المرمى.

وكان إف سي زد، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. عمرو حسام.

خط الدفاع.. محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

خط الوسط.. معط ماجاسا – بيتر زيلو موتوموسي – أحمد عاطف قطة – مصطفى ميسي.

خط الهجوم.. عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمد سمير، وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سوانيه، ورأفت خليل ومحمود نبيل، ومصطفى زيكو وعبدالله مجدي، وشادي حسين.

تشكيل الجونة ضد زد إف سي:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان.

خط الدفاع.. أحمد محمود – أحمد حسام – أحمد عبدالرسول – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط.. إيمانويل لاكي – محمد الدغيمي – رضا صلاح – أيمن سعد موكا.

خط الهجوم.. أرنود – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وأحمد شوشة، وصبري رحيل ومحمد الصباحي، ونور السيد وأشرف مجدي، وعبدالله هاشم عبادي وحسن سمير، ومازن ياسر.

موقف زد والجونة بدوري نايل 

يحتل زد إف سي المركز الخامس برصيد 27 نقطة، من 6 انتصارات و9 تعادلات وثلاث هزائم، بينما يأتي الجونة في المركز السادس برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوشر من الأسبوع الحادي عشر، من 6 انتصارات 7 تعادلات و 4 هزائم.

زد إف سي دوري نايل الجونة الجولة التاسعة عشر بدوري نايل مسابقة دوري نايل

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