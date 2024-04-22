تشكيل مباراة زد إف سى والجونة فى الأسبوع الـ19 بـ "دورى نايل"

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سى تشكيل فريقه لمباراة الجونة التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دورى نايل وجاء التشكيل على النحو التالي..

تشكيل مباراة زد إف سى والجونة فى دورى نايل

تشكيل زد إف سى ضد الجونة

حراسة المرمى.. عمرو حسام.

خط الدفاع.. محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

خط الوسط.. معط ماجاسا – بيتر زيلو موتوموسي – أحمد عاطف قطة – مصطفى ميسي.

خط الهجوم.. عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمد سمير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سوانيه ورأفت خليل ومحمود نبيل ومصطفى زيكو وعبدالله مجدي وشادي حسين.

تشكيل الجونة ضد زد إف سي

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. صبحي سليمان.

خط الدفاع.. أحمد محمود – أحمد حسام – أحمد عبدالرسول – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط.. إيمانويل لاكي – محمد الدغيمي – رضا صلاح – أيمن سعد موكا.

خط الهجوم.. أرنود – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وأحمد شوشة وصبري رحيل ومحمد الصباحي ونور السيد وأشرف مجدي وعبدالله هاشم عبادي وحسن سمير ومازن ياسر.

ويحتل فريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الخامس برصيد 27 نقطة من ستة انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 22 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا، وبعد 8 مباريات متتالية دون انتصارات استعاد زد إف سي ذاكرة الفوز وهزم الإسماعيلي بملعبه في الجولة الماضية ويسعى لتحقيق فوزه الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 30 نقطة والوصول للمركز الثاني في حالة تعثر الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي.

يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز السادس برصبد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 22 هدفا واهتزت شباكه 22 مرة، وبعد هزيمتين متتاليتين أمام المقاولون وبيراميدز تخلص الجونة من لعنة الفوز على الزمالك وعاد للانتصارات وهزم سموحة في الجولة الماضية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 وتخطي زد إف سي.