دوري نايل.. سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية نظيفة

اكتسح سموحة نظيره بلدية المحلة بأربعة أهداف نظيف، اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الـ 19 من بطولة دوري نايل.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما وقع بلدية المحلة في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة.

تقدم سموحة بهدفين في الشوط الأول برأسيتين عن طريق عمرو قلاوة وجاستز أرثر بالدقائق 32 و42، بينما أضاف حسام حسن وجونيور أجاي الهدفين الثالث والرابع بالدقائق 49 و82.

حراسة المرمى.. محمود ماهر

خط الدفاع.. محمد صابر ومحمد رجب وأحمد رضا وهشام حافظ

خط الوسط.. يوسف حسن وماجد هانى إيفوك

خط الهجوم.. عبدالرحمن سمانة وحسام اشرف ومحمد أشرف

تشكيل سموحة لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

حراسة المرمى.. الهانى سليمان

خط الدفاع.. آرثر وبركات حجاج ومحمد مصطفى ميدو وعبدالرحمن عامر

خط الوسط..دوكو دودو وعمرو قلاوة ومحمد متولى كناريا

خط الهجوم.. أحمد خالد وحسام حسن وإسلام جابر