الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل بلدية المحلة الرسمى لمواجهة سموحة بدوري نايل

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة بلدية المحلة وسموحة بدوري نايل

يحل بلدية المحلة ضيفا على نظيره سموحة، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ثاني أيام الجولة التاسعة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سموحة بدوري نايل 

حراسة المرمى.. محمود ماهر 

خط الدفاع.. محمد صابر ومحمد رجب وأحمد رضا وهشام حافظ

خط الوسط..يوسف حسن وماجد هانى إيفوك

خط الهجوم.. عبدالرحمن سمانة وحسام اشرف ومحمد أشرف 

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبلدية المحلة بدوري نايل 

تنقل مباراة سموحة وبلدية المحلة، في الجولة التاسعة عشر بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، في تمام الرابعة عصرا، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

طاقم تحكيم مباراة سموحة وبلدية المحلة بدوري نايل

يقود مباراة سموحة وبلدية المحلة، تحكيمي طاقم مكون من محمود الدسوقي حكما للساحة، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ومحمد فاروق حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن سموحة، قد تفوق في مواجهة الدور الأول، بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد خالد وعمرو قلاوة.

موقف بلدية المحلة بجدول دوري نايل

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري نايل بررصيد 19 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر.

وحقق بلدية المحلة خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات، بينما تجرع مرارة الهزيمة في 8 مباريات.

وكان بلدية المحلة، حقق الفوز على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية.

وجمع بلدية المحلة ست نقاط من آخر أربع مباريات، بالفوز على الإسماعيلي والمقاولون، والهزيمة أمام الأهلي والجونة، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والتساوي مع سموحة في رصيد النقاط.

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