دورى نايل.. رغبة سموحة فى العودة للانتصارات تصطدم بصحوة بلدية المحلة

يستضيف سموحة فريق بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دورى نايل.

ويحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز العاشر برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

سموحة والعودة للانتصارات

وتعرض سموحة لثلاث هزائم في أخر أربع مباريات أمام المصري والإسماعيلي والجونة مقابل فوز واحد على سيراميكا كليوباترا ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان ومحمد أشرف ومحمد المغربي ومحمد مصطفى ميدو وبركات حجاج وجاستيس آرثر وعبد الرحمن عامر ومحمد متولي كناريا وأبو بكر ليادي وإسلام جابر ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وأحمد خالد و الحبيب أحمد حسن ودوكو دودو وعمرو قلاوة وأحمد علي آمين ومصطفى البدري وجونيور أجايي وحسام حسن.

وشهدت القائمة عودة عمرو قلاوة بعد انتهاء إيقافه بينما يغيب كلا من أحمد عبد الحكم وطارق علاء ومحمود وحيد وفادي فريد ولحسن دحدوح وعبداللطيف بن قسووحسام جريشة.

بلدية المحلة ومواصلة الصحوة

في المقابل يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر 8 مباريات وسجل 21 هدفا واهتزت شباكه 33 مرة.

وجمع بلدية المحلة ست نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على الإسماعيلي والمقاولون والهزيمة أمام الأهلي والجونة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 والتساوي مع سموحة في رصيد النقاط.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده شريف عبدالله ومحمد فاروق ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.