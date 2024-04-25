أبرزها كلاسيكو الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الـ20 بدوري نايل

تنطلق منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2023-2024، يوم السبت المقبل 27 أبريل الجاري.

وتشهد الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، عودة القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، للساحة مجددا بعد غياب عن الظهور المحلي منذ الجولة السادسة عشر للأحمر والخامسة عشر للأبيض، بسبب ارتباطاتهم الإفريقية بدوري الأبطال والكونفيدرالية على الترتيب.

تقام الجولة العشرون بالكامل دون أي تأجيل، على مدار 5 أيام منفصلة، مقسمة على مباراتين خلال اليوم الواحد، ويتصدر كلاسيكو الأهلي والإسماعيلي، أهم وأبرز مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل.

مواعيد الجولة العشرون بدوري نايل

السبت 27 أبريل الجاري

بلدية المحلة X زد .. الرابعة أو الخامسة عصرا (ستاد غزل المحلة).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، في مباراة مثيرة من الطرفين.

الجونة X الاتحاد السكندري .. السابعة أو الثامنة مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

الأحد 28 أبريل الجاري

المصري البورسعيدي X الداخلية .. الرابعة أو الخامسة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بثلاثية للنسر البورسعيدي مقابل هدف للداخلية.

المقاولون العرب X سموحة .. السابعة أو الثامنة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت لصالح الموج الأزرق بهدفين مقابل هدف للذئاب.

الإثنين 29 أبريل الجاري

سيراميكا كليوباترا X فاركو .. السابعة أو الثامنة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

الأربعاء 1 مايو المقبل

الإسماعيلي X الأهلي .. السابعة أو الثامنة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف للدراويش.

إنبي X بيراميدز .. السابعة أو الثامنة مساء (ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز السماوي بهدف نظيف.

الخميس 2 مايو المقبل

مودرن فيوتشر X طلائع الجيش .. السابعة أو الثامنة مساء (ستاد السلام).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز مودرن فيوتشر بثنائية نظيفة.

الزمالك X البنك الأهلي .. السابعة أو الثامنة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز الفارس الأبيض بثنائية مقابل هدف للبنك الأهلي.

أبرزهما كلاسيكو الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ20 بدوري نايل

نتائج الجولة التاسعة عشر بدوري نايل

زد إف سي 3 الجونة 0

الإسماعيلي 1 الاتحاد السكندري 1

مودرن فيوتشر 1 الداخلية 1

سموحة 4 بلدية المحلة 0

فاركو 1 المصري البورسعيدي 2

طلائع الجيش 1 إنبي 0

بيراميدز 3 البنك الأهلي 2

نتائج الجولة التاسعة عشر بدوري نايل

بينما تم تأجيل مواجهتا الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب والزمالك، من الجولة ذاتها لآجل غير مسمى.