إسلام محارب يمنح طلائع الجيش انتصارًا قاتلًا على إنبي بدوري نايل

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه إنبي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة دوري نايل، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين بدون أهداف.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى خلال أحداث الشوط الأول، وكانت الأأفضلية لصالح لاعبي فريق إنبي.

وحاول لاعبو إنبي الوصول لمرمى طلائع الجيش، فيما اعتمد فريق الجيش على الهجوم المرتد السريع لتسجيل هدف مباغت.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة ولكن بأفضلية لفريق طلائع الجيش على مستوى الخطورة الهجومية.

وفرض لاعبو إنبي سيطرتهم على مجريات اللعب خلال أحداث الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني للمباراة وكانوا الطرف الأقرب للتسجيل.

وسجل إسلام محارب هدف التقدم لفريق طلائع الجيش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة حرة نفذها أحمد سمير عرضية داخل منطقة جزاء إنبي وحولها محارب برأسه على يسار الحارس وارتطمت بيده وسكنت الشباك.

وتوقف اللعب بعد تسجيل الهدف لمراجعة لقطة الهدف والتأكد من صحة موقف إسلام محارب أثناء تنفيذ أحمد سمير الركلة الحرة، ومعرفة ما إذا كان في موقف تسلل أم لا.

وسدد لاعبو إنبي كرة واحدة على المرمى من 9 محاولات وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق طلائع الجيش وخرجت 4 كرات من الملعب.

واستحوذ فريق طلائع الجيش على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح فريق إنبي.

ورفع طلائع الجيش رصيده لـ27 نقطة في المركز السادس بترتيب دوري نايل، فيما توقف رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل إنبي لمباراة طلائع الجيش بدوري نايل

في حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد

خط الوسط: علي فوزي – مودي ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

خط الهجوم: محمد حمدي – أحمد نادر حواش – رفيق كابو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل عبد العزيز البلعوطي وأحمد يوسف ومحمد شريف حتحوت ومصطفي شكشك ومروان داوود ويوسف لبيب ومحمد النحاس وسيف الخشاب وصلاح زايد.

تشكيل طلائع الجيش لمباراة إنبي بدوري نايل

في حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – محمد دياب – عمر طارق – أحمد متعب

خط الوسط: عبد الرحمن شيكا – فريد شوقي – حميد ماو – موسي دياوارا

خط الهجوم: يسري وحيد – بول جوليوس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد هاني وعلي حمدي وأحمد سمير وإسلام محارب ومحمد حمدي زكي وجودين شيكا.