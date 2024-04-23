رسميًا.. أستون فيلا يعلن تمديد عقد أوناي إيمري حتى 2027

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، تمديد عقد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق لـ3 سنوات مقبلة.

ويتولى أوناي إيمري منصب المدير الفني لفريق أستون فيلا منذ 1 نوفمبر 2022، خلفًا للإنجليزي ستيفن جيرارد والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله تمديد عقد أوناي إيمري حتى 30 يونيو 2027.

وقال أوناي إيمري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "نحن نستمتع بالعمل سويًا مع جماهير فيلا ومالكي النادي والإدارة وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين".

وأضاف: "أنا وإدارة الكرة بالنادي نتشارك نفس وجهة النظر مع مالكي النادي، ناصيف ساويرس وويس إدينز، أشخاص متعاونون ومحترمين ولدينا بيئة جيدة والبناء الجيد لتطوير فريق كرة القدم".

وأكمل: "يجب علينا مواصلة روح العمل الجاد والقرارات الذكية والتنسيق مع مالكي النادي والذي وجدناه خلال تلك الفترة، وسنعمل للتحسن أكثر وأكثر، وسنطلب الكثير من بعضنا البعض، الطموح موجود بالفعل ويجب أن يكون يستمر وهو شعار ذلك المشروع".

مسيرة أوناي إيمري التدريبية

وبدأ أوناي إيمري مسيرته التدريية كمديرًا فنيًا لنادي لوركا ديبورتيفا في ديسمبر 2004 ورحل عن النادي في يونيو 2006، ثم انتقل لتدريب فريق ألميريا في صيف 2006 واستمر مع النادي لمدة موسمين، ثم انتقل لتدريب فالنسيا في صيف 2008 وحتى صيف 2012، ثم تولى تدريب فريق سبارتاك موسكو في نفس الفترة وحتى نوفمبر من العام نفسه ثم رحل عن النادي سريعًا ليتولى تدريب إشبيلية في شتاء 2013 ويستمر مع النادي حتى يونيو 2016 ثم انتقل لتدريب باريس سان جيرمان واستمر مع النادي حتى صيف 2018 ورحل ليتولى تدريب أرسنال في يوليو من العام نفسه ورحل عن النادي في نوفمبر 2019، ثم تولى تدريب فياريال في صيف 2020 وحتى أكتوبر من عام 2022.