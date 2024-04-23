الليلة.. أرسنال يواجه تشيلسى وعينه على مواصلة تصدر ترتيب البريميرليج

يلتقي اليوم فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، نظيره تشيلسى في المباراة المؤجلة من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي بالدوري الانجليزي الممتاز

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد بالعاصمة الانجليزية لندن.

ويتطلع فريق أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة الليلة ومواصلة المنافسة على صدارة ترتيب البريميرليج والاحتفاظ بحظوظه في التتويج باللقب على آمل تعثر مانشستر سيتي، فيما يأمل فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار من أجل مواصلة العمل على الاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويرغب تشيلسي في الخروج من الحالة الفنية المتذبذبة التي يعيشها خلال الموسم الجاري، والتي كان آخرها الخروج من نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي أمام فريق مانشستر سيتي.

فيما يدخل أرسنال المباراة بحالة فنية جيدة بعد الفوز الذي حققه في مباراة الجولة الـ34 على حساب فريق ولفرهامبتون ووندرز، والذي جعله على صدارة ترتيب البطولة في انتظار نتيجة مباراة مانشستر سيتي المقبلة.

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم خدمات كلًا من: "ليفي كولويل، ويسلي فوفانا، ريس جيمس، روميو لافيا، كريستوفر نكونكو، ليسلي أوجوتشوكو".

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره برايتون ألبيون في مباراة مؤجلة أيضًا من الجولة الـ29، بعد غدٍ الخميس، على ملعب أميكس ستاديوم في التاسعة مساءً.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز التاسع بترتيب البطولة برصيد 47 نقطة.

ويعقد تشيلسي آماله على مانشستر سيتي في تعطيل برايتون ألبيون والذي يلاحق البلوز ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الثامن في جدول البريميرليج برصيد 48 نقطة، ويلتقي ليفربول غدًا في مباراة أخرى مؤجلة، ويحتاج تشيلسي للانتصار على أمل تعثر وست هام وبرايتون من أجل التقدم في الجدول خلف مانشستر يونايتد، والذي يحتل المركز السابع في ترتيب البطولة برصيد 50 نقطة ويسبقه نيوكاسل يونايتد بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.