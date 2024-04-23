الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رانجنيك ودى زيربى على رأس المرشحين لخلافة توخيل فى بايرن ميونخ

رالف رانجنيك
رالف رانجنيك

تواصل إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني عملها للبحث عن خليفة لـ “توماس توخيل”، المدير الفني للفريق، والذي سيرحل عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

ويتولى توخيل تدريب بايرن ميونخ منذ مارس 2023، وأعلن في وقت سابق من الموسم الجاري رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

سكاي ألمانيا: رانجنيك ودي زيربي على رأس المرشحين لخلافة توخيل

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس بنسختها الألمانية، فإن إدارة بايرن ميونخ دخلت في مناقشات مع رالف رانجنيك، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لاستطلاع موقفه من تولي منصب المدير الفني للبافاري.

وارتبط اسم بايرن ميونخ بمفاوضات مع يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، لتولي منصب المدير الفني للفريق، ولكن الأخير مدد عقده مع المانشفت حتى كأس العالم 2026.

وأفادت الشبكة أن رانجنيك وروبرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون، هما المرشحين الأوفر حظًا لتولي هذا المنصب من قبل إدارة نادي بايرن ميونخ.

ويتولى رالف رانجنيك في الوقت الحالي تدريب منتخب النمسا ويرتبط بعقد حتى كأس العالم 2026.

وبدأ توماس توخيل مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بفريق الشباب لنادي شتوتجارت في صيف 2000، ورحل عن المنصب في يونيو 2004، ثم تولى منصب المدرب المساعد بفريق تحت 19 عامًا بالنادي في صيف 2004 وحتى صيف 2005، ثم انتقل لتولي تدريب نادي أوجسبورج تحت 19 عامًا كأول نادٍ يتولى به منصب المدير الفني في صيف 2005 وحتى 31 ديسمبر 2006، وتولى منصب مدرب الأكاديمية بالنادي في صيف 2005 وحتى 30 يونيو 2008، وتولى منصب المدير الفني لفريق الرديف في يناير 2007 وحتى 30 يونيو 2008، ثم قاد فريق ماينز تحت 19 عامًا في صيف 2008 وحتى أغسطس 2009، وتولى تدريب الفريق الأول في صيف 2009 و30 يونيو 2014.

وتولى تدريب فريق بروسيا دورتموند في 1 يوليو 2015، وحتى 30 يونيو 2017، وتولى بعدها تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 وحتى 29 ديسمبر 2020، ثم قاد تشيلسي في يناير 2021 قبل أن يرحل في سبتمبر 2022.

ويقود روبرتو دي زيربي فريق برايتون ألبيون منذ 18 سبتمبر 2022 ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026، وقاد الفريق في 44 مباراة منذ بداية الموسم الجاري وفاز في 18 وتعادل في 12 وخسر 14 مباراة، من أصل 83 مباراة لعبها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسئولية وفاز في 37 وتعادل في 19 وخسر 27.

بايرن ميونخ توخيل توماس توخيل رالف رانجنيك روبرتو دي زيربي

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