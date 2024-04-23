ذا أثلتيك: أوناي إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا حتى 2027

أفادت تقارير صحفية أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الانجليزي، مدد عقده مع إدارة ناديه لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويتولى أوناي إيمري منصب المدير الفني لفريق أستون فيلا منذ 1 نوفمبر 2022، خلفًا للانجليزي ستيفن جيرارد والذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن أوناي إيمري مدد بالفعل عقده مع أستون فيلا حتى 2027.

ولعب الفريق تحت قيادة إيمري هذا الموسم 50 مباراة في مختلف البطولات، وحقق الفوز في 29 وتعادل في 10 مباريات وخسر 11.

وأفادت ذا أثلتيك أن إدارة أستون فيلا تؤمن أن أوناي إيمري سيكون نسخة أستون فيلا من "السير أليكس فيرجسون" في مدة بقائه مع يونايتد والنجاحات التي حققها، مشيرة إلى أن إدارة النادي متمثلة في المالكين ناصيف ساويرس وويس إدينز يرغبان في التفاوض مع إيمري عقب نهاية الموسم الجاري على تمديد عقده لما هو بعد 2027.

وقاد إيمري فريق أستون فيلا في 77 مباراة، انتصر في 44 وتعادل في 14 وخسر 19 مباراة.

المسيرة التدريبية لأوناي إيمري مع الأندية

وبدأ أوناي إيمري مسيرته التدريية كمديرًا فنيًا لنادي لوركا ديبورتيفا في ديسمبر 2004 ورحل عن النادي في يونيو 2006، ثم انتقل لتدريب فريق ألميريا في صيف 2006 واستمر مع النادي لمدة موسمين، ثم انتقل لتدريب فالنسيا في صيف 2008 وحتى صيف 2012، ثم تولى تدريب فريق سبارتاك موسكو في نفس الفترة وحتى نوفمبر من العام نفسه ثم رحل عن النادي سريعًا ليتولى تدريب إشبيلية في شتاء 2013 ويستمر مع النادي حتى يونيو 2016 ثم انتقل لتدريب باريس سان جيرمان واستمر مع النادي حتى صيف 2018 ورحل ليتولى تدريب أرسنال في يوليو من العام نفسه ورحل عن النادي في نوفمبر 2019، ثم تولى تدريب فياريال في صيف 2020 وحتى أكتوبر من عام 2022.

وحقق أوناي إيمري لقب بطولة الدوري الأوروبي 4 مرات كانت آخرها في موسم 2020-2021 مع نادي فياريال، وحققها في 3 مواسم متتالية وهي: 2013-2014، و2014-2015، 2015-2016، بالإضافة إلى لقب للدوري الفرنسي ولقبين لكأس فرنسا ومثلهما لكأس الدوري الفرنسي، وآخرين للسوبر الفرنسي.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، وبات قريبًا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.