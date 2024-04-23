تين هاج يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد فى نهاية الموسم

اقترب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي، من الرحيل عن منصبه.

ويتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد منذ صيف عام 2022، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2025.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة صن الانجليزية، فإن تين هاج بات قريبًا من الرحيل عن منصبه كمدير فني للفريق الانجليزي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، برصيد 50 نقطة؟.

وأفادت صن أن الأداء المحرج الذي قدمه الفريق يوم الأحد الماضي أمام كوفنتري سيتي بكأس الاتحاد الانجليزي، كان القشة التي حسمت الأمر بالنسبة للعديد من المسئولية داخل النادي.

وقاد إريك تين هاج مانشستر يونايتد في 45 مباراة منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات وحقق الفوز في 22 وتعادل في 6 وخسر 17 مباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرص رحيل إريك تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد مازالت في تزايد وقد يرحل عن الفريق حتى إذا توج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي على حساب جاره مانشستر سيتي، خاصة بعد نهاية آمال الفريق في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وقد لا يتأهل النادي لأي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

مسيرة إريك تين هاج التدريبية مع الأندية

وبدأ إريك تين هاج مسيرته التدريبية كمدرب مساعد بنادي تفينتي أنشخيدة تحت 17 عامًا في صيف 2002 وحتى صيف 2003، ثم تولى تدريب فريق تحت 19 عامًا بالنادي نفسه، حتى صيف 2006 وبعدها انتقل لمنصب المدرب المساعد بالفريق الأول بالنادي ولمدة 3 أعوام.

وفي صيف 2009 تولى إريك تين هاج تدريب بي إس في أيندهوفن وحتى مارس 2012، ثم تولى تدريب فريق جو أهيد إيجلز الهولندي في صيف 2012 وحتى 30 يونيو 2013، ثم قاد فريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين صيف 2013 وصيف 2015، ثم تولى منصب المدير الرياضي لنادي أوتريخت الهولندي في صيف 2015 وحتى ديسمبر 2017 وتولى منصب المدير الفني للفريق في ذات الفترة، قبل أن يتولى تدريب آياكس أمستردام في ديسمبر 2017 وحتى 30 يونيو 2022 قبل أن يقود مانشستر يونايتد.