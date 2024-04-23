الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شكوك حول مشاركة هالاند وفودين مع مانشستر سيتي أمام برايتون

هالاند وفودين
هالاند وفودين

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق النرويجي إرلينج هالاند والانجليزي فيل فودين، لاعبي فريق مانشستر سيتي بمباراة فريقهم المقبلة ضد برايتون ألبيون.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره برايتون ألبيون في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فالمر، بعد غدٍ الخميس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيديو سكاي سبورتس يكشف غياب هالاند وفودين عن مران مانشستر سيتي 

ونشرت شبكة سكاي سبورتس مقاطع من تدريب مانشستر سيتي اليوم لم يظهر خلالها الثنائي هالاند وفودين، مما أثار الشكوك حول غيابهما عن مباراة برايتون.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة خلف فريقي أرسنال وليفربول أصحاب المركزين الأول والثاني على الترتيب بـ74 نقطة لكل منهما.

وسبق أن أشار بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر عقب مباراة ريال مدريد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى أن هالاند طلب الخروج من المباراة بسبب معاناته من الإجهاد، والأمر ذاته بالنسبة لكيفن دي بروين.

وودع مانشستر سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ريال مدريد في إياب ربع النهائي بركلات الترجيح، بعد التعادل في مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لكل منهما، واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية في مباراة الإياب والتي انتهت بالتعادل، ثم فاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي بعد فوزه على تشيلسي في مباراة نصف النهائي بهدف دون رد، ليضرب موعدًا مع جاره مانشستر يونايتد الذي تأهل على حساب فريق كوفينتري سيتي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الانجليزي يوم 25 مايو المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

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