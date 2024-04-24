الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة طلائع الجيش وإنبي في دوري نايل

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش

أعلن سيد ياسين المدير الفني لانبي تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش التي ستنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم بملعب جهاز الرياضة العسكرى في الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي ..

حراسة المرمى.. عبد الرحمن سمير

خط الدفاع.. أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة – محمد حامد

خط الوسط..علي فوزي – مودي ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

خط الهجوم.. محمد حمدي – أحمد نادر حواش – رفيق كابو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل عبد العزيز البلعوطي وأحمد يوسف ومحمد شريف حتحوت ومصطفي شكشك ومروان داوود ويوسف لبيب ومحمد النحاس وسيف الخشاب وصلاح زايد.

كما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني طلائع الجيش تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من ..

حراسة المرمى.. محمد شعبان

خط الدفاع .. أحمد عبد الرحمن زولا – محمد دياب – عمر طارق – أحمد متعب

خط الوسط.. عبد الرحمن شيكا – فريد شوقي – حميد ماو – موسي دياوارا

خط الهجوم.. يسري وحيد – بول جوليوس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عماد السيد ومحمد هاني وعلي حمدي وأحمد سمير وإسلام محارب ومحمد حمدي زكي وجودين شيكا.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز العاشر برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 15 هدفا ويملك ثاني أقوى خط دفاع في دوري نايل بعد بيراميدز ودخل مرماه 12 هدفا .

على الجانب الأخر يحتل انبي بقيادة سيد ياسين المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات وخمس هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا .

دوري نايل طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني انبى سيد ياسين

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