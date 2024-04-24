الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. صحوة طلائع الجيش تصطدم برغبة إنبي في البقاء بالمربع الذهبي

طلائع الجيش فاز في
طلائع الجيش فاز في أخر مبارياته على البنك الأهلي

يستضيف طلائع الجيش نظيره إنبي، في الرابعة والنصف عصر اليوم، بملعب جهاز الرياضة العسكري، في الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز العاشر برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الثالث عشر والسادس عشر وحقق طلائع الجيش ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر أربع مباريات وسجل 15 هدفا ويملك ثاني أقوى خط دفاع في دوري نايل بعد بيراميدز ودخل مرماه 12 هدفا .

طلائع الجيش ومواصلة الانتصارات

وبعد أربعة تعادلات متتالية مع الاتحاد السكندري وفاركو والداخلية وبيراميدز عاد طلائع الجيش للانتصارات وهزم البنك الأهلي في الجولة الماضية ويسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول للنقطة 27 والتقدم للمركز السادس.

ويستعيد طلائع الجيش جهود مهاجمه النيجيري جودين شيكا بعد انتهاء إيقافه وحرص عبد الحميد بسيوني على دراسة فريق انبي جيدا وشرح للاعبيه نقاط القوة والضعف في صفوفه وطالبهم بتحقيق الفوز الذي يفتح الطريق للمنافسة على دخول المربع الذهبي.

انبي لم يفز في أخر 4 مباريات

على الجانب الأخر يحتل انبي بقيادة سيد ياسين المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات وخمس هزائم وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا .

ولم يحقق انبي الفوز في أخر أربع مباريات وخسر أمام الاتحاد السكندري ثم تعادل مع فاركو والأهلي والداخلية ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 32 ومشاركة بيراميدز صدارة دوري نايل في حالة خسارة بيراميدز أمام البنك الأهلي.

سيد ياسين عقد جلسة مع لاعبيه عقب التدريب الأخير طالبهم خلالها بإيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات حتى يبقى الفريق في المربع الذهبي.

يدير المباراة نادر قمر الدولة ويساعده أحمد لطفي ومصطفى حسن ومعهم حسني سلطان حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.

دوري نايل طلائع الجيش فريق إنبي عبد الحميد بسيوني سيد ياسين

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