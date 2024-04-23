الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في دورى نايل

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل البنك  الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة ١٩ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي  - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي.

من جانبه، شدد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على أهمية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٩ من بطولة الدوري، مشيرا إلى أنه من الضروري التركيز في تلك المواجهة ومواصلة مشوار الانتصارات.

وقال المدير الرياضي إن المرحلة المقبلة لا تسمح بالتفريط في أي نقاط في مشوار الدوري مع احتلال الفريق لقمة جدول الترتيب برصيد ٣٢ نقطة، وبالتالي الفوز ولا بديل غيره هو هدف الفريق في كل اللقاءات المقبلة، ومن المهم مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد الفوز الثالث تواليا للاستمرار على القمة.

وأوضح أن جميع اللاعبين جاهزون تماما لتلك المواجهة، والروح المعنوية في أفضل حالاتها بعد الانتصارات الأخيرة والمجموعة لديها رغبة في مواصلة المشوار بكل قوة بالدعم غير المحدود المقدم من جانب الإدارة للفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وعبر المدير الرياضي عن فخره الشديد بالحالة الفنية والبدنية والتي وصل لها لاعبو الفريق في الفترة الماضية ونجاحهم في تحقيق الانتصارات الأخيرة التي منحت الفريق الصدارة وإصرارهم على مواصلة المشوار بكل قوة.

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