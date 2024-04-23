هانى سعيد: مواجهة البنك الأهلى مصيرية لـ"بيراميدز" فى الدورى

شدد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أهمية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي والمقرر لها مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري، مشيرًا إلى أنه من الضروري التركيز في تلك المواجهة ومواصلة مشوار الانتصارات.

وأضاف المدير الرياضي أن المرحلة المقبلة لا تسمح بالتفريط في أي نقاط في مشوار الدوري مع احتلال الفريق قمة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، وبالتالي الفوز ولا بديل غيره هو هدف الفريق في كل اللقاءات المقبلة، ومن المهم مواصلة سلسلة الانتصارات وحصد الفوز الثالث تواليًا للاستمرار على القمة.

وأوضح هاني سعيد أن جميع اللاعبين جاهزون تمامًا لتلك المواجهة، والروح المعنوية في أفضل حالاتها بعد الانتصارات الأخيرة، والمجموعة لديها رغبة في مواصلة المشوار بكل قوة بالدعم غير المحدود المقدم من جانب الإدارة للفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وعبّر المدير الرياضي عن فخره الشديد بالحالة الفنية والبدنية، والتي وصل لها لاعبو الفريق في الفترة الماضية ونجاحهم في تحقيق الانتصارات الأخيرة التي منحت الفريق الصدارة وإصرارهم على مواصلة المشوار بكل قوة.

بيراميدز 2009 يهزم الأهلي ويقترب من حسم الدوري

حقق فريق نادي بيراميدز مواليد 2009 الفوز على نظيره النادي الأهلي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي بيراميدز بالدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري.

وواصل بيراميدز صدارته لبطولة الدوري بهذا الانتصار، واقترب من تحقيق اللقب مع اقتراب الدوري من جولة الختام، مع مطاردة وصيفه نادي إنبي.

ويحل بيراميدز ضيفًا في الجولة الأخيرة على الزمالك بملعبه ويكفيه التعادل من أجل حسم لقب بطولة الدوري، أو خسارة إنبي في المقابل.

ويقود الفريق المدير الفني توفيق عيد توفيق والمدرب العام إيهاب المصري ومدرب الحراس أحمد محمود، ويشرف على قطاع الناشئين معتصم سالم رئيس القطاع ومساعد المدير الرياضي.