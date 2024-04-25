يقدم موقع “الدستور” خدمته اليومية للقراء بعرض جدول مواعيد مباريات اليوم وذلك لعشاق كرة القدم ومختلف الرياضات، خاصة أن اليوم الخميس هو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مختلف الدوريات المقامة حاليا ومواعيد مباريات الأهلي المقبلة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة برايتون ومانشستر سيتي في تمام الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الرياض والأهلي في تمام الساعة 20:00

مباراة الوحدة والحزم في تمام الساعة 20:00

مباراة الفيحاء والطائي في تمام الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

مباراة جو أهيد إيجلز وفيينورد في تمام الساعة 21:00

مباراة هيرنفين وإيندهوفن في تمام الساعة 18:45

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

مباراة بوليفار وفلامنجو في تمام الساعة 02:30

مباراة إنديبيندنتي دي فالي وبالميراس في تمام الساعة 02:30

مباراة ليبرتاد وأريفر بليت في تمام الساعة 02:00

مباراة بوتافوجو ويونيفيرستاريو دي ديبورتيس في تمام الساعة 24:00

مباراة هيواشيباتو وسترونجيست في تمام الساعة 24:00

مباراة ناسيونال وديبورتيفو تاتشيرا في تمام الساعة 24:00

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

في دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة 26 أبريل 2024 في تمام الساعة 09:00

في الدوري المصري مباراة الإسماعيلي والأهلي يوم الأربعاء 1 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00

في الدوري المصري مباراة الأهلي والجونة يوم السبت 4 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00

في الدوري المصري مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00

في الدوري المصري مباراة بلدية المحلة والأهلي يوم السبت 11 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00

في الدوري المصري مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء 15 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00

في الدوري المصري مباراة سموحة والأهلي يوم الاحد 19 مايو 2024 في تمام الساعة 06:00