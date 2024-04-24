جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2024

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري المقامة اليوم بين الفرق المختلفة، حيث تقام اليوم مباراة بيراميدز والبنك الأهلي وطلائع الجيش وإنبي.

ونعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري التي يمكن مشاهدتها من خلال قنوات أون تايم سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



بيراميدز والبنك الأهلي الساعة 19:00

طلائع الجيش وإنبـي الساعة 16:00

مواعيد مباريات كأس شمال إفريقيا تحت 17 سنة



مصر | تحت 17 والمغرب | تحت 17 الساعة 18:00

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للأندية | كرة سلة



سيتي أويلرز | كرة سلة والأهلي | كرة سلة الساعة 20:00

بنجي | كرة سلة والأهلي بنغازي | كرة سلة الساعة 17:00

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز



كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد الساعة 21:00

إيفرتون وليفربول الساعة 21:00

مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد الساعة 21:00

ولفرهامبتون وبورنموث الساعة 20:45

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا ونيس الساعة 21:00

لوريان وباريس سان جيرمان الساعة 19:00

موناكو وليل الساعة 19:00

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



يوكوهاما مارينوس وأولسان هيونداي الساعة 12:00

مواعيد مباريات الدوري الهولندي



أياكس إكسيلسيور الساعة 21:00

تفينتي وألمير سيتي الساعة 18:45

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي | الدرجة الأولى



كوفنتري سيتي وهال سيتي الساعة 20:45

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



أتالانتا وفيورنتينا الساعة 21:00



مواعيد مباريات كأس تركيا



طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك الساعة 19:30



مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

العربي والمرخية الساعة 17:30

الريان والأهلي الساعة 17:30

الوكر والغرافة الساعة 17:30

معيذر ونادي قطر الساعة 17:30

الشمال والسد الساعة 17:30

أم صلال والدحيل الساعة 17:30

مواعيد مباريات كأس الجزائر

شباب بلوزداد واتحاد الجزائر الساعة 21:45

مواعيد مباريات كوبا ليبرتادوريس

جونيور وليجا دي كيتو الساعة 04:00

كولو كولو وأليانزا ليما الساعة 02:30

أتليتيكو مينيرو وبنيارول الساعة 02:00

ليفربول وسان لورينزو الساعة 02:00

إستوديانتس وجريميو الساعة 24:00

كاراكاس وروساريو سنترال الساعة 24:00

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