الثلاثاء 30 أبريل 2024
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مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2024 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يحرص متابعو ومحبو كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات بشكل حصري، فلا يحمل يوم الثلاثاء عددًا  كبيرًا من المباريات عقب انتهاء أغلب جولات المباريات بالدوريات في أوروبا وعالمنا العربي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-4-2024 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في التقرير التالي جدولًا لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وهناك مباراتان تحملان وتعدان بالكثير من المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم حول العالم في مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس خادم الحرمين الشريفين.
المباراة الأولى تجمع بين بايرن ميونخ وريال مدريد على ملعب أليانز أرينا في مباراة مثيرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والمباراة الثانية تجمع بين الاتحاد والهلال على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي كأس الخادم الحرمين الشريفين.

مواقيت المباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا 2024

بايرن ميونخ x ريال مدريد - في تمام الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة beIN Sports HD 1.

مباراة مثيرة.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا وفاركو بدوري نايل

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم كأس رئيس الدولة الإماراتي

الوصل x اتحاد كلباء - في تمام الساعة 05:20 مساء بتوقيت مصر- على قناة Abu Dhabi Sport 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد x الهلال - في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت مصر - على قناة SSC1 HD.

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