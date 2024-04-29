مباراة مثيرة.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا وفاركو بدوري نايل

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، مواجهة سيراميكا كليوباترا وفاركو، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ستاد الجبل الأخضر، في ثالث أيام الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

أفتتح التسجيل أولا، الجزائري أحمد قندوسي لـ"سيراميكا كليوباترا"، في الدقيقة الـ37، عقب تمرينة ساحرية، من زميله محمد إبراهيم، ليضع المهاجم الكرة داخل شباك شيكا، حارس فاركو.

وبعد هجوم مكثف، ينجح شكري نجيب، في إدراك التعادل لفاركو، وذلك في الدقيقة الـ67، عقب عرضية داخل منطقة الجزاء، عن طريق إنكادا قابلها اللاعب برأسية في المرمي.

وفي الدقيقة الـ89، يلغي حكم الساحة محمد العتباني، هدفا ثانيا لسيراميكا كليوباترا، سجله المدافع رجب نبيل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل.

وفي الدقيقة الـ90+7، يهدر رامي صبري، قائد فاركو ضربة جزاء للفريق البرتقالي.

وكان سيراميكا كليوباترا، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد قندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل فاركو، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي - رامي صبري - عزمي غومة.

خط الوسط: عمرو ناصر - محمود جهاد - سيف العجوز - وليد علي فرج.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا، رصيده لـ25 نقطة، وضعته في المركز التاسع، ولايزال يمتلك سيراميكا مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الأهلي والزمالك، من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر.

أما فاركو، يرفع رصيده لـ13 نقطة، في المركز السادس عشر، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي، أيضا من الأسبوعين الثالث عشر والثامن عشر.