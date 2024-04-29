الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. قندوسي يقود سيراميكا للتقدم على فاركو بهدف

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي

انتهى الشوط الأول، من مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، المقام حاليا على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)، بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

جاءت أحداث الشوط متوسطة للغاية، حيث لم تشهد أي فرص خطيرة من الفريقين على المرمى.

وفي الدقيقة الـ37، يحرز الجزائري أحمد قندوسي، أول أهداف سيراميكا كليوباترا، عقب تمريرة رائعة من زميله محمد إبراهيم، ليضع المهاجم الكرة داخل الشباك محمد سعيد شيكا، حارس فاركو.

وكان سيراميكا كليوباترا، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي. 

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - مروان عثمان.

بينما جاء تشكيل فاركو، على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا - ياسين مرعي - رامي صبري - عزمي غومة.

خط الوسط: عمرو ناصر - محمود جهاد - سيف العجوز - وليد علي فرج.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الدور الأول، بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

 

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