أحمد ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بدوري نايل

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة فاركو، بدوري نايل.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بدوري نايل

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام فاركو بدوري نايل

جاءت اختيارات الرمادي، مدرب سيراميكا كليوباترا لمواجهة فاركو على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور اكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - چون إيبوكا - مروان عثمان.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بدوري نايل

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، المقامة على ستاد الجبل الأخضر، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي يقودها محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه أسامة السيد حكم مساعد أول، وإسلام أبوالعطا حكم مساعد ثان، ومعهم السيد منير حكما رابعًا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.

موقف سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز العاشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 24 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر.

وحقق سيراميكا كليوباترا، ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر خمس مباريات.

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.