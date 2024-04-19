الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة محمد شكرى بقطع فى الرباط الصليبى

محمد شكري
محمد شكري

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، بشكل رسمي عن إصابة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض محمد شكري للإصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل.

وأكد نادي سيراميكا كليوباترا، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويخضع الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا لعملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء البرنامج التأهيلي والعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن.

وكان محمد شكري قد انضم إلى معسكر منتخب مصر الماضي خلال الأجندة الدولية التي أقيمت في شهر مارس، والتي تضمنت خوض الفراعنة مواجهتين وديتين ضمن منافسات كأس العاصمة.

وتواجد محمد شكري في قائمة منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لمواجهتي نيوزيلندا وكرواتيا.

على صعيد آخر، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة محمد أشرف الظهير الأيسر المعار لصفوف زد إف سي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر أبلغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقطع إعارة محمد أشرف الظهير الأيسر، ليكون أحد الحلول الفنية لتعويض رحيل التونسي علي معلول في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد توتر علاقته مع إدارة الكرة بشأن تجديد عقده ورفض المقابل المادي المعروض عليه، بجانب دراسته العروض السعودية والقطرية.

وأضاف المصدر، أن محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، يعتبر الخيار الأول بعد قرار تفعيل بند استعادته في الموسم الجديد، حيث يرغب كولر في ضم بديل قبل بدء الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي كان قد وافق على إعارة محمد أشرف لمدة موسمين مع إمكانية استعادته في نهاية الموسم الأول في حالة رغبة الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر، في عودته.

وأوضح المصدر أن علاقة إدارة الأهلي مع مسئولي زد إف سي لن تقف عائقًا أمام عودة محمد أشرف لصفوف المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

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