دوري نايل.. سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو في مباراة العودة للانتصارات

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق فاركو في السابعة مساء اليوم الإثنين، بملعب المقاولون العرب في الأسبوع العشرين من مسابقة دوري نايل.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز العاشر برصيد 24 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الحادي عشر والتاسع عشر، وحقق سيراميكا كليوباترا ستة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر خمس مباريات وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا.

سيراميكا كليوباترا تعادل في أخر 3 مباريات

وتعادل سيراميكا كليوباترا في آخر ثلاث مباريات بنتيجة واحدة 1-1 مع زد إف سي والمصري والاتحاد السكندري، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 27 والتقدم للمركز الثامن.

أيمن الرمادي عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بالعودة للانتصارات، وأكد لهم أن امكانات الفريق تؤهله لدخول المربع الذهبي لذلك عليهم عدم التفريط في النقاط خلال المباريات المقبلة .

فاركو وإيقاف نزيف النقاط

بينما يحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة وله مبارتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثالث عشر والثامن عشر وحقق فاركو انتصارين فقط وتعادل ست مرات وخسر تسع مباريات وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا.

وجمع فاركو نقطتين فقط من أخر أربع مباريات بالتعادل مع بيراميدز وانبي والهزيمة أمام مودرن فيوتشر والمصري ويسعى لإيقاف نزيف النقاط والعودة بالنقاط الثلاث ورفع رصيده إلبى 15 نقطة.

وحرص أحمد خطاب خلال التدريبات على علاج الأخطاء التي أدت للهزيمة أمام مودرن فيوتشر والمصري وأهمها إهدار الفرص السهلة أمام المرمى إضافة لأخطاء المدافعين سواء في التمركز أو التعامل مع الكرات العرضية .

يدير المباراة محمد العتباني، ويساعده أسامة السيد وإسلام أبوالعطا، ومعهم السيد منير حكما رابعًا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وهشام القاضي مساعد حكم فيديو.