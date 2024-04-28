سموحة يهزم المقاولون بهدف دون رد فى دورى نايل

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة دوري نايل.

سجل حسام حسن هدف الفوز لفريق سموحة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعد كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء بقدم ميدو مصطفى استقبلها حسام حسن بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وشهدت المباراة حالة تحكيمية مثيرة للجدل، عقب احتساب حكم المباراة لصالح المقاولون العرب، نفذها جوزيف أوشايا وتصدى لها حارس المرمى وتابعها محمد سالم بتسديدة سكنت الشباك، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي دخول محمد سالم إلى منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء.

وارتفع رصيد سموحة عند 28 نقطة في المركز السادس من 19 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر 5 مباريات.

ويتواجد المقاولون العرب في المركز السابع عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.

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أحداث المباراة

المباراة جاءت متوسطة المستوى بين الفريقين.

وشهدت الدقيقة 23 ركلة حرة لسموحة في منتصف ملعب المقاولون نفذها محمد متولي كناريا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت من الجميع ثم إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 27 بطاقة صفراء من نصيب بركات حجاج لاعب سموحة بعد تدخل قوي على زياد فرج لاعب المقاولون في منتصف الملعب.

بطاقة صفراء من نصيب محمد عنتر لاعب المقاولون بداعي ادعائه السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء.

في الدقيقة 43 سجل حسام حسن هدف سموحة بعد كرة عرضية من ميدو مصطفى إلى داخل منطقة الجزاء استلامها حسام حسن على حدود منطقة الـ 6 ياردات ثم سدد كرة قوية بالقدم اليمنى سكنت يمين المرمى.

بطاقة صفراء من نصيب جوزيف أوتشايا لاعب المقاولون العرب بعد تدخل قوي على إسلام جابر في منتصف الملعب.

في الدقيقة 54 تسديدة قوية من محمد عنتر لاعب المقاولون العرب من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

ركلة حرة للمقاولون على حدود منطقة جزاء سموحة جهة اليسار نفذها أحمد الشيمي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء سقطت من أيدي الحارس هاني سليمان فتابعها لؤي وائل بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 72 تمريرة بالكعب من أبو بكر ليادي لاعب سموحة وضعت كناريا في انفراد تام بالمرمى فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الــ 6 ياردات ابعدها الحارس محمود أبو السعود من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 88 تسديدة قوية من محمد سعيد لاعب سموحة من يسار منطقة الجزاء ابعدها حارس المقاولون محمود أبو السعود من أسفل يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 94 بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب عمر فتحي لاعب المقاولون بعد تدخل قوي على محمد سعيد لاعب سموحة في منتصف الملعب.

في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع، حكم المباراة يراجع تقنية الفيديو للبت في أمر ركلة جزاء لفريق المقاولون بداعي إعاقة من جاستس أرثر لمحمد سالم داخل منطقة الجزاء.

حكم المباراة لتقنية الفيديو اشار بركلة جزاء لفريق المقاولون العرب بعد اعاقة من جاستس ارثر لمحمد سالم داخل منطقة الجزاء.

نفذت ركلة الجزاء بتسديدة قوية من جوزيف أوتشايا ابعدها هاني سليمان من يسار مرماه فتابعها محمد سالم بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وبعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى هدف محمد سالم بداعي دخول محمد سالم إلى داخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء.