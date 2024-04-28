"دوري نايل".. المقاولون يستضيف سموحة في الأختبار الأول لمعتمد جمال اليوم

يحل سموحة ضيفا على فريق المقاولون في السابعة، مساء اليوم، بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل المقاولون المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع التاسع عشر، وحقق المقاولون انتصارين فقط وتعادل ست مرات وخسر عشر مباريات وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا.

أول اختبار للمقاولون مع معتمد جمال

وجمع المقاولون أربع نقاط من آخر 4 مباريات بالتعادل مع الإسماعيلي ثم الفوز على الجونة والهزيمة أمام بيراميدز وبلدية المحلة ما أدى لرحيل محمد عودة المدير الفني وتولي معتمد جمال المسئولية الفنية وتمثل مباراة اليوم أول اختبار للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الذي يسعى لبداية قوية وتحقيق الفوز والوصول للنقطة 15 وتقليص الفارق مع بلدية المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلي.

على الجانب الأخر يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز التاسع برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر وحقق سموحة ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا.

وجمع سموحة ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة والهزيمة أمام الإسماعيلي والجونة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28 والتساوي مع الجونة في المركز السادس.

قائمة سموحة لمباراة المقاولون

واختار أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم : الهاني سليمان وحسين تيمور ومحمد أشرف ومحمد المغربي وجاستيس أرثر وبركات حجاج وعبدالرحمن عامر ومحمد متولي كناريا ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء وأبوبكر ليادي ولحسن دحدوح وإسلام جابر ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة وأحمد خالد وعمرو قلاوة والحبيب أحمد حسن ودوكو دودو وحسام حسن ومصطفى البدري وجونيور أجاي.

وشهدت القائمة عودة طارق علاء ولحسن دحدوح بينما يغيب أحمد عبد الحكم ومحمود وحيد وحمدي علاء وفادي فريد وعلد اللطيف بن قسو.

يدير المباراة وائل فرحان ويساعده شهاب راشد وخالد حسام طه ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومحمد الشناوي مساعد حكم فيديو.