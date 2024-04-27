السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجونة يحقق فوزًا قاتلًا على الاتحاد السكندري في الدوري

الجونة
الجونة

حقق فريق الجونة فوزًا قاتلًا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ببطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وأقيمت المباراة على ملعب "خالد بشارة" ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم أحمد عادل "ميسي" لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 61، بعد كرة عرضية من كريم الديب لداخل منطقة الجزاء استقبلها عادل بتسديدة مباشرة داخل الشباك.

وتمكن فريق الجونة من إدراك التعادل عن طريق أيمن سعد موكا في الدقيقة 74 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تدخل قوي من ناصر ناصر على كمال أبو الفتوح.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، نجح أحمد حسام في تسجيل هدف قاتل لصالح الجونة، بعدما نُفذت ركلة ركنية لداخل منطقة الجزاء استقبلها حسام برأسية سكنت الشباك.

بهذا الفوز يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المرتبة السادسة، ولديه 28 نقطة.

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قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة 

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان، وعمر صلاح، وعمرو خليل، وهشام صلاح، ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة، وكريم الديب، وعمرو صالح، ومحمود شبانة، وعمر طارق الوحش، وناصر ناصر، وخالد الغندور، وبيكالي أوبامي، ومورو ساليفو، وأحمد عيد، وبلال السيد، وهاني الطامي، وأحمد عادل ميسي، وعبد الغني محمد، وبنجامين بواتينج، وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب كلا من سيف تقا، وشريف رضا، وأحمد غنيم، ورجب عمران، وفوزى الحناوي، والحبيب حسن، وناموري تراوري.

يدير المباراة محمود وفا، ويساعده خالد حسين، وأحمد عبدالغني، ومعهم جلال أحمد حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.
 

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