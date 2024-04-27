الجونة يستضيف الاتحاد السكندرى فى مباراة العودة للانتصارات بدورى نايل

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على فريق الجونة في السابعة مساء اليوم بملعب خالد بشارة في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل.

ويتواجد الجونة بقيادة علاء عبدالعال في المركز السابع في جدول دوري نايل برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع من، وحقق الجونة ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات، وسجل 22 هدفًا ودخل مرماه 25 هدفًا.

وحقق الجونة فوزًا واحدًا في أخر أربع مباريات على سموحة، وخسر أمام المقاولون و بيراميدز وزد إف سي، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 28.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس في جدول دوري نايل برصيد 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع، وحقق الاتحاد السكندري سبعة انتصارات، وتعادل 8 مرات وخسر ثلاث مباريات، وسجل 23 هدفًا ودخل مرماه 21 هدفًا.

وتعادل في أخر مباراتين مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بنتيجة واحدة 1-1، ويسعى للعودة للانتصارات ورفع رصيده إلى 32 نقطة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان، وعمر صلاح، وعمرو خليل، وهشام صلاح، ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة، وكريم الديب، وعمرو صالح، ومحمود شبانة، وعمر طارق الوحش، وناصر ناصر، وخالد الغندور، وبيكالي أوبامي، ومورو ساليفو، وأحمد عيد، و بلال السيد، وهاني الطامي، وأحمد عادل ميسي، وعبد الغني محمد، وبنجامين بواتينج، وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب كلا من سيف تقا، وشريف رضا، وأحمد غنيم، ورجب عمران، وفوزى الحناوي، والحبيب حسن، وناموري تراوري.

يدير المباراة محمود وفا، ويساعده خالد حسين، وأحمد عبدالغني، ومعهم جلال أحمد حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.