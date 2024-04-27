السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجونة يستضيف الاتحاد السكندرى فى مباراة العودة للانتصارات بدورى نايل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري تعادل في مباراته الأخيرة مع الإسماعيلي

يحل الاتحاد السكندري ضيفًا على فريق الجونة في السابعة مساء اليوم بملعب خالد بشارة في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل.

ويتواجد الجونة بقيادة علاء عبدالعال في المركز السابع في جدول دوري نايل برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع من، وحقق الجونة ستة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر خمس مباريات، وسجل 22 هدفًا ودخل مرماه 25 هدفًا.

وحقق الجونة فوزًا واحدًا في أخر أربع مباريات على سموحة، وخسر أمام المقاولون و بيراميدز وزد إف سي، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 28.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس في جدول دوري نايل برصيد 29 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع، وحقق الاتحاد السكندري سبعة انتصارات، وتعادل 8 مرات وخسر ثلاث مباريات، وسجل 23 هدفًا ودخل مرماه 21 هدفًا.

وتعادل في أخر مباراتين مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بنتيجة واحدة 1-1، ويسعى للعودة للانتصارات ورفع رصيده إلى 32 نقطة.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة 

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 21 لاعبًا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان، وعمر صلاح، وعمرو خليل، وهشام صلاح، ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة، وكريم الديب، وعمرو صالح، ومحمود شبانة، وعمر طارق الوحش، وناصر ناصر، وخالد الغندور، وبيكالي أوبامي، ومورو ساليفو، وأحمد عيد، و بلال السيد، وهاني الطامي، وأحمد عادل ميسي، وعبد الغني محمد، وبنجامين بواتينج، وكريستوفاو مابولولو.

وشهدت القائمة غياب كلا من سيف تقا، وشريف رضا، وأحمد غنيم، ورجب عمران، وفوزى الحناوي، والحبيب حسن، وناموري تراوري.

يدير المباراة محمود وفا، ويساعده خالد حسين، وأحمد عبدالغني، ومعهم جلال أحمد حكمًا رابعًا، وعمرو الشناوي حكم فيديو، وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاتحاد السكندرى فريق الجونة علاء عبدالعال طارق العشري

مواد متعلقة

حسام أشرف يواصل انفراده بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع العشرين

قبل انطلاق الجولة الـ20.. تعرف على جميع مؤجلات "دوري نايل" حتى الآن

بيراميدز يدافع عن صدارة دوري نايل أمام البنك الأهلي "الجريح"

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 27-4-2024 فى مصر

زوجة أحمد عبدالوهاب تكشف تفاصيل علاقتها بزوجها: علاقتنا غير طبيعية

سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"