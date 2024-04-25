الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل انطلاق الجولة الـ20.. تعرف على جميع مؤجلات "دوري نايل" حتى الآن

قمة الأهلي والزمالك
قمة الأهلي والزمالك

تواجه رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، أزمة حقيقية في تحديد موعد ثابت ونهائي لانتهاء مسابقة دوري نايل في نسختها الحالية ( موسم 2023-2024).

ويأتي ذلك، بسبب كثرة المباريات المؤجلة للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، في المسابقة المحلية، لارتباطاتهم القارية وبلوغهم الأدوار الإقصائية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا للمارد الأحمر والكونفيدرالية للفارس الأبيض على الترتيب.

وكان الأهلي والزمالك، خاضوا بعض المباريات المؤجلة لهما خلال الفترة الماضية، منهما ديربي القمة الـ127، والذي استطاع الفارس الأبيض حسمه لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وعلى الرغم من خوض المارد الأحمر والفارس الأبيض، بعض مؤجلاتهم، إلا أنه تم تأجيل مباريات أخرى لهما.

 مواعيد مؤجلات دوري نايل

وفما يلي جميع مواعيد مؤجلات دوري نايل قبل انطلاق الجولة الـ20

الثلاثاء 7 مايو المقبل 

الأهلي X الاتحاد السكندري.. الثامنة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مؤجلة من الجولة التاسعة.

الخميس 13 يونيو المقبل 

مودرن فيوتشر X الجونة.. الثامنة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

بيراميدز X سموحة.. الثامنة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجمعة 14 يونيو المقبل

فاركو X الأهلي.. الثامنة مساء (ستاد برج العرب أو الإسكندرية).

سيراميكا كليوباترا X الزمالك.. الثامنة مساء (ستاد الجبل الأخضر).

مؤجلات الجولة الحادية عشر.

الجمعة 21 يونيو المقبل 

الزمالك X فاركو.. الثامنة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الأهلي X الداخلية.. الثامنة مساء (ستاد السلام).

الإثنين 1 يوليو المقبل 

طلائع الجيش X الأهلي.. الثامنة مساء (ستاد الكلية الحربية).

مؤجلة من الجولة الثالثة عشر.

الخميس 11 يوليو المقبل

طلائع الجيش X الزمالك.. الثامنة مساء (ستاد الكلية الحربية).

مؤجلة من الجولة السادسة عشر.

الجمعة 12 يوليو المقبل

الأهلي X بيراميدز.. الثامنة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مؤجلة من الجولة الرابعة عشر.

جميع مؤجلات دوري نايل

مؤجلات تنتظر مواعيد 

الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي، مؤجلتين من الجولة الثامنة عشر لآجل غير مسمى، ولم تحدد رابطة الأندية المحترفة موعدا لهما حتى الآن.

الأهلي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب والزمالك، مؤجلتين من التاسعة عشر لآجل غير مسمى، ولم تحدد رابطة الأندية المحترفة موعدا لهما حتى الآن.

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