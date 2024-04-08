الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تعلن عن عقوبات الجولة السابعة عشر بدوري نايل

الجونة والمقاولون
الجونة والمقاولون العرب

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023/2024.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول، بدوري نايل (نسخة (2023/2024)، قد انتهت رسميا الجمعة الماضية، بمواجهة يتيمة جمعت بين بيراميدز وطلائع الجيش، وأنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.

عقوبات الجولة الأخيرة بالدور الأول بدوري نايل

مباراة الجونة والمقاولون العرب:

إيقاف أحمد حسام محمد صلاح الدين، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة للطرد، وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

وحقق ذئاب الجبل فوزا مثيرا بهدفين مقابل هدف، في إطار سعى محمد عودة المدير الفني للفريق للهروب من منطقة الخطر، الذي يقبع به المقاولون العرب، حيث يأتي في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

 

مباراة المصري والاتحاد السكندري: 

إيقاف صلاح محسن محمد شلبي، لاعب فريق المصري، مباراتين وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 10 ألف جنيه، وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

وانتهت المباراة بمونتادا مثيرة لصالح زعيم الثغر بثلاثية مقابل هدفين، في كلاسيكو البحر المتوسط.

ويتقاسم الاتحاد السكندري وإنبي والمصري البورسعيدي، قمة الدوري برصيد 27 نقطة لكلاهما، مع امتلاك الفرق الثلاثة مباريات مؤجلة.

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