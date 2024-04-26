الجمعة 26 أبريل 2024
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رياضة

حسام أشرف يواصل انفراده بالصدارة.. ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع العشرين

حسام أشرف
حسام أشرف

تنطلق غدا السبت مواجهات الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل وسط منافسة شرسة في سباق الهدافين الذي يتصدره حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 11 هدفا متفوقا على الأنجولي كريستو فاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري في ظل ابتعاد نجوم الأهلي والزمالك عن المنافسة مؤقتا لوجود عدد من المباريات المؤجلة للفريقين وفيما يلي ترتيب هدافي دوري نايل قبل انطلاق مباريات الأسبوع العشرين.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع العشرين 

1.حسام أشرف "بلدية المحلة" برصيد 11 هدفا منها أربعة أهداف من ركلات جزاء.

2.الأنجولي كريستوفاو مابولولو "الاتحاد السكندري" برصيد تسعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء

3.المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4.محمد سالم "المقاولون" برصيد سبعة أهداف

5.مصطفى زيكو" إف سي زد " برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء

6.أحمد سيد زيزو "الزمالك" وميدو جابر "المصري" وكريم بامبو "البنك الأهلي"  ولكل منهم ستة أهداف

7.الغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" والتوجولي ياو أنور"الإسماعيلي والبنك الأهلي " والكونغولي فيستون ماييلي وإبراهيم عادل " بيراميدز " والجزائري أحمد قندوسي وأحمد ياسر ريان " سيراميكا كليوباترا "وفادي فريد وحسام حسن "سموحة " وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر"  وعبد الرحمن البانوبي  "زد إف سي" ولكل منهم خمسة أهداف.

8.الجنوب إفريقي بيرسي تاو" الأهلي " والتونسي سيف الجزيري "الزمالك" والجزائري غيلاس جناوي والتونسي معتز زدام ومحمد الشامي "المصري" وأحمد أمين أوفا "انبي" ومصطفى فتحي "بيراميدز" والأوغندي جوزيف أوشايا " المقاولون " والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وأسامة فيصل والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي "ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف

9. رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبوعلي "الأهلي" وعبد الرحمن مجدي" الإسماعيلي " وعمرو قلاوة " سموحة " ولكل منهم ثلاثة أهداف

10.محمود قاعود والبوركيني "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا " طلائع الجيش " والسوداني سيف تيري " فاركو" وشادي حسين "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة"ولكل منهم ثلاثة أهداف

هدافو دوري نايل دوري نايل حسام أشرف الأنجولي كريستو فاو مابولولو أحمد سيد زيزو

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