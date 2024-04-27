السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى نايل.. صحوة زد إف سى تصطدم برغبة بلدية المحلة فى تضميد جراحه

بلدية المحلة نال
بلدية المحلة نال هزيمة ثقيلة في أخر مبارياته أمام سموحة

يستضيف بلدية المحلة فريق إف سي زد في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في افتتاح مواجهات الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل .

 

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرءوف المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 21 هدفا ولديه أضعف خط دفاع في دوري نايل واهتزت شباكه 37 مرة .

 

بلدية المحلة يعاني من تذبذب النتائج

ويعاني بلدية المحلة من تذبذب نتائجه وبعد فوزه على الإسماعيلي بالإسماعيلية خسر بملعبه أمام الجونة ثم هزم المقاولون لكنه تعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام سموحة بأربعة أهداف نظيفة لذلك تمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة للفريق الذي يسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 والبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.

 

أحمد عبد الرءوف عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها بغلق صفحة مباراة سموحة والعمل على مصالحة الجماهير بالفوز على زد إف سي.

 

زد إف سي فاز في أخر مباراتين

على الجانب الأخر يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز الثالث في جدول دوري نايل برصيد 30 نقطة من سبعة انتصارات وتسعة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 25 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا وحقق الفوز في أخر مباراتين على الإسماعيلي والجونة ويسعى لمواصلة انتصاراته ورفع رصيده إلى 33 نقطة والتقدم للمركز الثاني.

 

مجدي عبد العاطي حذر لاعبيه من صحوة بلدية المحلة ورغبة لاعبيه في تعويض الهزيمة الثقيلة أمام سموحة وطالبهم بأداء المباراة بجدية حتى يتمكن الفريق من تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

 

يدير المباراة حسني سلطان ويساعده عمر فتحي وطارق مصطفى ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو ونادر قمر الدولة مساعد حكم فيديو.

دوري نايل أحمد عبد الرءوف مجدي عبد العاطي بلدية المحلة فريق إف سي زد

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