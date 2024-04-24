الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس نادي سموحة: هدفنا المربع الذهبي والمشاركة الإفريقية

رباعية سموحة في
رباعية سموحة في مرمى بلدية المحلة

أبدى محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، سعادته بمستوى الفريق الكروي الأول بالنادي، بعد سحق بلدية المحلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 - 2024)، مشيرًا إلى رغبته في التواجد بالمربع الذهبي لإعادة الفريق مجددا للمشاركات الإفريقية.
 

وكان سموحة حقق فوزا كبيرا على نظيره بلدية المحلة، عصر أمس، الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

سجل رباعية الموج الأزرق، كلا من عمرو قلاوة وجوستيك أرثر، وحسام حسن وجونيور أجايي، في الدقائق الـ33 و42، و49 و82، من عمر المباراة.

فرج عامر: هدفنا المشاركات الإفريقية

وقال فرج عامر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" غير راض عن مركز الفريق الحالي في جدول الدوري".

وأضاف:"عقدت جلسة مع أحمد سامي قبل مباراة أمس، بعد عودتي من الخارج لأداء مهمة عمل، وأبلغته أن الوضع لن يستمر هكذا طويلا".

وواصل رئيس سموحة:"هدفنا المربع الذهبي خلال الموسم الكروي الجاري، ونحن نبحث عن حجز مقعد إفريقي، ولكن في النهاية نسعى لتعديل المسار".

وأشار فرج عامر، إلى أنه يعمل على منح الفرصة لأبناء النادي، والاعتماد على قطاع الناشئين، أحمد سامي المدير الفني ابني، وهو من المدربين الكفء، متابعًا "هناك كيمياء بين أحمد سامي وسموحة، ولكن النتائج أحيانا تكون في غير صالحة سواء بسبب التحكيم أو عامل التوفيق".

موقف سموحة بجدول ترتيب دوري نايل

يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة فقط، حيث يمتلك مباراة مؤجلة أمام بيراميدز، من الجولة الحادية عشر تقام في وقت لاحق.

وحقق الموج الأزرق، الفوز في 6 مباريات و7 تعادلات و5 هزائم.

ومن المقرر أن يواجه سموحة نظيره المقاولون العرب، الأحد المقبل 28 أبريل، على ستاد الجبل الأخضر، في الجولة العشرون بدوري نايل.

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