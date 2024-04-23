تشكيل سموحة الرسمى لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلدية المحلة، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة سموحة وبلدية المحلة بدوري نايل

يستضيف سموحة نظيره بلدية المحلة، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ثاني أيام الجولة التاسعة عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل سموحة لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

حراسة المرمى.. الهانى سليمان

خط الدفاع.. آرثر وبركات حجاج ومحمد مصطفى ميدو وعبدالرحمن عامر

خط الوسط..دوكو دودو وعمرو قلاوة ومحمد متولى كناريا

خط الهجوم.. أحمد خالد وحسام حسن وإسلام جابر

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبلدية المحلة بدوري نايل

تنقل مباراة سموحة وبلدية المحلة، في الجولة التاسعة عشر بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، في تمام الرابعة عصرا، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

طاقم تحكيم مباراة سموحة وبلدية المحلة بدوري نايل

يقود مباراة سموحة وبلدية المحلة، طاقم تحكيمي مكون من محمود الدسوقي حكما للساحة، ويعاونه شريف عبدالله حكم مساعد أول، ومحمد فاروق حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد ناصر حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو، ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن سموحة، قد تفوق في مواجهة الدور الأول، بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد خالد وعمرو قلاوة.

موقف سموحة بجدول دوري نايل

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول دوري نايل برصيد 22 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر.

وحقق الموج الأزرق الفوز في خمسة مواجهات، وتعادل سبع مرات، بينما تجرع مرارة الهزيمة في 5 مباريات.

وشهدت نتائج فريق سموحة، في الجولات الأخيرة، ثلاثة هزائم أمام المصري والإسماعيلي والجونة، مقابل فوز يتيم على سيراميكا كليوباترا.

قائمة سموحة لمواجهة بلدية المحلة بدوري نايل

الهاني سليمان ومحمد أشرف، ومحمد المغربي ومحمد مصطفى ميدو، وبركات حجاج وجاستيس آرثر، وعبد الرحمن عامر ومحمد متولي كناريا، وأبو بكر ليادي وإسلام جابر، ومحمد عصام ومحمد سعيد مكرونة، وأحمد خالد والحبيب أحمد حسن، ودوكو دودو وعمرو قلاوة، وأحمد علي آمين ومصطفى البدري، وجونيور أجايي وحسام حسن.