الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: قذيفة أشرف مجدي تمنح الجونة التقدم على سموحة

الجونة
الجونة

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة وسموحة، المقامة حاليًا على ستاد خالد بشارة بمحافطة البحر الأحمر في افتتاحية الجولة الثامنة عشر وبداية الدور الثاني بمسابقة دوري نايل، بتقدم الفريق الساحلي بهدف نظيف.

بدأ أصحاب الأرض، المباراة بضغط هجومي كبير من أجل التقدم، وهو ما نجح أشرف مجدي لاعب الجونة لترجمته لهدف، عقب عرضية زميله أيمن موكا يمين منطقة الجزاء، مرت من دفاعات سموحة لتصل للاعب المتمركز منتصف منطقة الجزاء مسددا كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت المرمى.

وعقب هدف الجونة، تسابق لاعبو سموحة، في أهدار الفرص تباعا الواحد تلو الأخرى.

وكان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. صبحي سليمان.

خط الدفاع .. أحمد محمود – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط .. أشرف مجدي – نور السيد – رضا صلاح – أيمن سعد موكا.

خط الهجوم .. حسام إيفونا – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من أحمد مسعود وأحمد شوشة، ومحمد الدغيمي وحسن سمير، ومحمد الصباحي وإيمانويل لاكي، وكريست بيكالي وأرنود، ومازن ياسر.

بينما كان تشكيل سموحة التالي..

حراسة المرمى .. الهاني سليمان.

خط الدفاع .. طارق علاء – محمد مصطفى ميدو – محمد مغربي – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط .. إسلام جابر – دوكو دودو – محمد متولي كناريا – أحمد خالد.

خط الهجوم .. عبد اللطيف بن قسو – حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من حسين تيمور وبركات حجاج، والحبيب أحمد حسن ولحسن دحدوح، وأبوبكر ليادي ومحمد سعيد مكرونة، وأحمد علي أمين وجونيور أجايي، ومصطفي البدري.

موقف الجونة وسموحة بجدول دوري نايل 

يحتل الجونة المركز السابع برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر، أما سموحة فيأتي في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، ولة مباراة مؤجلة أيضا مع بيراميدز.

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