الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الجونة يسعى للتخلص من لعنة الفوز على الزمالك أمام سموحة فى دورى نايل

الجونة خسر مباراته
الجونة خسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز

يستضيف الجونة فريق سموحة في الرابعة عصر اليوم بملعب خالد بشارة، في افتتاح مواجهات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة دوري نايل .

المباراة تبدو متكافئة لتساوي الفريقين في عدد النقاط وعدد مرات الفوز والتعادل والهزيمة مع تفوق الجونة هجوميًا وسموحة دفاعيًا.

الجونة والعودة للانتصارات 

ويحتل الجونة، بقيادة علاء عبدالعال، المركز السابع برصيد 22 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر، وحقق الجونة خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 21 هدفًا واهتزت شباكه 22 مرة، وبعد انتصارين متتاليين على بلدية المحلة والزمالك تعرض الفريق لهزيمتين أمام المقاولون والجونة، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 والتقدم للمركز الخامس.

سموحة في مهمة تصحيح الأوضاع

في المقابل، يحتل سموحة بقيادة أحمد سامي المركز الثامن برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع الحادي عشر، وحقق سموحة خمسة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر أربع مباريات وسجل 14 هدفًا ودخلت مرماه 16 هدفًا وجمع ثلاث نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام المصري والإسماعيلي، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 25 والتقدم للمركز الخامس.

أحمد سامي، المدير الفنى لفريق سموحة، اختار 22 لاعبًا في قائمة المباراة وهم: الهانى سليمان ومحمد أشرف وحسين تيمور ومحمد المغربى وبركات حجاج وعبدالرحمن عامر ومحمد متولى "كناريا"، وأبوبكرليادي وإسلام جابر والحسن دحدوح وعبداللطيف بن قسو ومحمد سعيد مكرونة وحسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد ومحمد مصطفى ميدو ومصطفى البدرى وطارق علاء جونيور أجايي والحبيب أحمد حسن ودوكو دودو وعبدالله فؤاد وأحمد علي.

وشهدت القائمة غياب فادى فريد وأحمد عبدالحكم وحمدي علاء، بسبب الإصابة، وعمرو قلاوة وجاستيس أرثر للإيقاف، لحصول كل منهما على ثلاثة إنذارات.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده رجب محمد ومصطفى حسين، ومعهم محمود رشدي كحكم رابع، ومصطفى الشهدي حكم فيديو، وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل الجونة فريق سموحة علاء عبد العال أحمد سامي

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