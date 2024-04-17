الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمى لمباراة الجونة وسموحة فى الأسبوع الـ18 بدورى نايل

فريق سموحة
فريق سموحة

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة، عن تشكيل فريقه لمباراة سموحة التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب خيري بشارة في الأسبوع الثامن عشر لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان 

خط الدفاع.. أحمد محمود – أحمد حسام – أحمد عبدالرسول – كمال أبوالفتوح 

خط الوسط.. أشرف مجدي – نور السيد – رضا صلاح – أيمن سعد موكا 

خط الهجوم.. حسام إيفونا – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وأحمد شوشة ومحمد الدغيمي وحسن سمير ومحمد الصباحي وإيمانويل لاكي وكريست بيكالي وأرنود ومازن ياسر.

كما أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، عن تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى.. الهاني سليمان 

خط الدفاع.. طارق علاء – محمد مصطفى ميدو – محمد مغربي – عبدالرحمن عامر

خط الوسط.. إسلام جابر – دوكو دودو – محمد متولي كناريا – أحمد خالد

خط الهجوم.. عبداللطيف بن قسو – حسام حسن. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسين تيمور وبركات حجاج والحبيب أحمد حسن ولحسن دحدوح وأبوبكر ليادي ومحمد سعيد مكرونة وأحمد علي أمين وجونيور أجايي ومصطفى البدري.

ويحتل الجونة المركز السابع برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر وحقق الجونة 5 انتصارات وتعادل 7 مرات وخسر 4 مباريات وسجل 21 هدفًا واهتزت شباكه 22 مرة وخسر آخر مباراتين أمام المقاولون والجونة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 والتقدم للمركز الخامس.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز وحقق سموحة 5 انتصارات وتعادل 7 مرات وخسر 4 مباريات وسجل 14 هدفًا ودخلت مرماه 16 هدفًا وجمع ثلاث نقاط من آخر ثلاث مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام المصري والإسماعيلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 25.

بطولة دوري نايل الجونة علاء عبد العال سموحة أحمد سامي

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