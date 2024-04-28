الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. المصرى يواجه الداخلية وعينه على المركز الثانى فى جدول "دورى نايل"

المصري فاز في مباراته
المصري فاز في مباراته الأخيرة على فاركو

يستضيف المصري فريق الداخلية في الرابعة، عصر اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع العشرين لمسابقة دوري نايل .

ويحتل فريق المصري بقيادة علي ماهر المركز الثالث في جدول دوري نايل برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر، وحقق المصري تسعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 27 هدفًا ودخل مرماه 25 هدفًا.

المصري والانفراد بالمركز الثاني 

وجمع المصري أربع نقاط فقط من آخر أربع مباريات بالهزيمة أمام الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، ثم التعادل مع سيراميكا كليوباترا والفوز على فاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 والانفراد بالمركز الثاني.

المصري استعد لمباراة اليوم بخوض مباراة ودية فاز فيها على الطيران بهدفين نظيفين سجلهما أمادو با والصاعد أحمد أبوالفتح، وقام علي ماهر خلال المباراة بالدفع بالجزائري عبدالرحيم دغموم العائد بعد غياب بسبب الإصابة، كما دفع باللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة أمثال عصام ثروت حارس المرمى ومحمد طارق ومحمد دبش وحسين السيد وحسن علي وإيزي ايميكا وأمادو با وليستويل أمانكونا وحسين فيصل.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة أحمد كشري المركز الأخير برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشر، وحقق الداخلية فوزًا واحدًا وتعادل 8 مرات وخسر تسع مباريات وسجل ستة أهداف ودخل مرماه 21 هدفًا.

الداخلية لم يخسر في آخر مباراتين

وتعادل الداخلية في آخر مباراتين مع إنبي ومودرن فيوتشر، وبعد صيام عن التهديف خمس مباريات متتالية سجل الداخلية هدفًا في المباراة الأخيرة أمام مودرن فيوتشر، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والبقاء بدون خسارة للمباراة الثالثة على التوالي.

يدير المباراة محمد الغازي ويساعده مصطفى عطية ومحمود حسين ومعهم أحمد ناصر حكمًا رابعًا وحسام عزب حكم فيديو وعلاء صبري مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المصرى فريق الداخلية علي ماهر أحمد كشري

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