دوري نايل: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا والاتحاد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)

وافتتح التسجيل أولا سيراميكا كليوباترا، وذلك عن طريق هداف الفريق أحمد ياسر ريان، في الدقيقة الـ30، من تمرينة زميله محمد إبراهيم الساحرية، التي وضعته في انفراد مباشر بمرمى الهاني سليمان حارس الاتحاد، ليسكن الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ33، يدرك عمرو صالح، لاعب الاتحاد التعادل لزعيم الثغر، من عرضية داخل منطقة الجزاء، جهة الأيسر لتمر داخل مرمى محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

بهذه النتيجة، أصبح سيراميكا كليوباترا، يمتلك 24 نقطة وضعته في المركز السادس، بجدول ترتيب دوري نايل، أما الاتحاد السكندري يرفع رصيده 28 نقطة، متقدما للمركز الثالث.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.

تشكيل الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: ناصر ناصر وخالد الغندور، وعمرو صالح وأحمد عادل ميسي، وبنجامين بواتينج.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمر صلاح ومحمود شبانه، وعمر الوحش وشريف رضا، ومورو ساليفو وبلال السيد، وعبدالغني محمد وأحمد عيد، وبيكالي أوبامي.