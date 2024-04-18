الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

الشوط الأول| التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء سيراميكا والاتحاد بدوري نايل

أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول، من مواجهة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، في المباراة المقامة على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بمسابقة دوري نايل.

بدأ لاعبو سيراميكا كليوباترا، المباراة بضغط هجومي مكثف، حتى تمكن أحمد ياسر ريان، من أحرز أول أهداف سيراميكا، وذلك مع  الدقيقة الـ30، عقب تمريرة سحرية من محمد إبراهيم للمهاجم، الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بالمرمى.

ولم تمر غير 3 دقائق فقط، واستطاع الاتحاد السكندري من إدراك التعادل، عقب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، نفذها عمرو صالح من الطرف الأيسر بعد تمريرة من بواتينج لكنها اتجهت نحو المرمى لتسكن الشباك.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل - عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء..

على الجابرى - خالد صبحي - سعد سمير - فيڤور أكيم - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - مروان عثمان.

 

تشكيل الاتحاد السكندري 

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: ناصر ناصر وخالد الغندور، وعمرو صالح وأحمد عادل ميسي، وبنجامين بواتينج.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. عمر صلاح ومحمود شبانه، وعمر الوحش وشريف رضا، ومورو ساليفو وبلال السيد، وعبدالغني محمد وأحمد عيد، وبيكالي أوبامي.

سيراميكا كليوباترا دوري نايل الاتحاد السكندرى مسابقة دوري نايل الجولة الثامنة عشر بدوري نايل

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