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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

البحث عن موعد مواجهتي الزمالك المرتقبتين أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024)، والقنوات الناقلة لهما، أصبح الآن هو الأكثر قراءة وتداولا، على جميع محركات جوجل، على مدار الساعات القليلة الماضية، بصفة عامة والزملكاوية بصفة خاصة.

ويأتي ذلك، بعد نجاح الفارس الأبيض، في خطف بطاقة العبور لنهائي المسابقة القارية للمرة الثانية في تاريخ الزمالك، على حساب دريمز الغاني، ذهابا والتعادل السلبي هنا بالقاهرة بدون أهداف، والفوز إيابا خارج الديار أمس الأحد، بثلاثية حمزة المثلوني وسامسون أكينولا ومصطفى شلبي، في الدقائق 12 و27 و59 من عمر المباراة.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بنهائي الكونفيدرالية  

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نهضة بركان المغربي، مساء يوم 12 مايو المقبل، على الملعب البلدي لبركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

بينما يستضيف الفارس الأبيض نظيره الفريق المغربي، في إياب نهائي الكونفيدرالية، مساء يوم 19 من الشهر ذاته، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي).

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القنوات الناقلة لمواجهتي الزمالك ونهضة بركان المغربي بالكونفيدرالية 

تنقل مواجهتا ذهاب وإياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، سواء بالمغرب أو هنا على ستاد القاهرة الدولي، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، والمقرر لهما يومي 12 و19 مايو المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، جميع حقوق البث الرسمي والحصري للبطولة القارية داخل منطقة الشرق الأوسط.

سيناريو مكرر.. ولقب يتيم 

تعد موقعتي الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نسخة مكرر من مواجتهما عام 2019، والتي استطاع الفارس الأبيض من خلالها التتويج بأول ألقابه تاريخيا من المسابقة القارية، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، عقب انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، بفوز كل فريق بهدف نظيف.

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