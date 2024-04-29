قبل نهائي الكونفيدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك بدوري نايل ؟

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في خطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)، للمرة الثانية في تاريخ النادي الأبيض، على حساب دريمز الغاني ذهابا والتعادل السلبي بدون أهداف والفوز إيابا خارج الديار بثلاثية نظيفة، أمس الأحد.

سجل ثلاثية أبناء ميت عقبة، الثنائي المحترف التونسي حمزة المثلوني والبنيني سامسون أكينولا، ومصطفى شلبي، في الدقائق الـ12 و27 و59 من عمر المباراة.

وتعد موقعة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في نهائي الكونفيدرالية، نسخة مكرر من نسخة 2019، والتي استطاع من خلالها الفارس الأبيض، التتويج بأول ألقاب الكونفيدرالية في تاريخه، عن طريق ضربات الجزاء (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

قبل موقعة الزمالك أمام نهضة بركان، يرتبط الأبيض بمواجهات صعبة بدوري نايل، نستعرضها لكم في السطور التالية

دوري نايل

الخميس 2 مايو المقبل

الزمالك & البنك الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة العشرون بدوري نايل

الأحد 5 مايو المقبل

سموحة & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

الجولة الواحدة والعشرون بدوري نايل.

ويحتل الفارس الأبيض، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 6 مؤجلات.

وحقق الزمالك، الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات و4 هزائم.

موعد نهائي الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

الأحد 12 مايو المقبل

نهضة بركان المغربي & الزمالك.

ذهاب نهائي الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

الأحد 19 مايو المقبل

الزمالك & نهضة بركان المغربي.

إياب نهائي الكونفيدرالية (نسخة 2023/2024).

بينما سيتم تأجيل مواجهتي الزمالك أمام إنبي وزد، في الجولتين الثانية والعشرون والثالثة والعشرون، المقرر لهما يومي 9 و14 مايو المقبل لوقت لآحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة، لتعارضهما مع مواعيد ذهاب وإياب نهائي المسابقة القارية.