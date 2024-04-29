الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إبراهيم صلاح يهاجم عبد المنعم ومصطفى شلبي بسبب الاحتفالات

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

قال إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق إن سامسون أكينيولا يستحق فرصة المشاركة بشكل مستمر وفعال، مشيرا إلى أنه قدم أداء متميز أمس أمام دريمز الغاني وأحرز هدف جيد جدا.

وأضاف إبراهيم صلاح في تصريحات إذاعية بأن الزمالك استعاد قوته من جديد أمام بطل غانا واللعب الجماعي أصبح سمة سائدة بين اللاعبين.

وكشف ابراهيم صلاح أن المركز الذى شارك فيه سامسون هو الأفضل له مع الأبيض منذ قدومه وهو رقم 10 مع الزيادة بالقرب من الجزيري فمن الأفضل أن يستمر الدفع بسامسون فى التشكيلة الأساسية وسيصل الى أعلى فورمة فنية.

احتفالات اللاعبين

وقال إنه لا يصدق المبررات التى يسوقها لاعبي القطبين فى المباريات الأخيرة عقب الاحتفال بالأهداف مثلما فعل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي أمام مازيمبي ودريمز على الترتيب.

وأضاف أن هذه الافعال سلو ملوش " لازمة" ولا يجب أن يكون فى ملاعبنا، موضحا أن من يتحدث عن فكرة ضغوط اللاعبين كلام غير منطقى بالمرة.

وكشف صلاح خلال تصريحاته أن من الممكن أن تضر فريقك بهذه الأفعال عن طريق الإيقاف سواء بالاحتفال بالإشارات أو خلع التي شيرت فقد يتعرض للغياب عن مباريات مهمة ومصيرية.

وأكد أن البرتغالى فيريرا هو أهم مدير فنى عمل فى نادي الزمالك فهو صاحب بصمة على جيل كامل، مضيفا أننى تعلمت منه الكثير داخل الملعب وخارجه.

وأضاف: "فيريرا غير شخصيتي للغاية وتحديدا الفنية فالجميع تعلم منه أساسيات كرة القدم وطريقة التحرك والوقوف داخل الملعب مهما كان نجوميه اللاعب فى وجوده يتعلم من جديد أمور كرة القدم. 

وكشف لاعب الزمالك بأنه فترة فيريرا هى الأهم لي والأقرب وتحديدا فى 2013 وهذا الجيل من اللاعبين المتميزين وما شهدها الفريق من نتائج مميزة.

الزمالك سامسون سامسون أكينيولا دريمز مازيمبي

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