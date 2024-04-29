 إشبيلية الإسباني يهنئ الزمالك بعد وصول الفريق لنهائي الكونفدرالية (صورة)

حرصت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الإسباني، على تهنئة نادي الزمالك، بعد وصول الفريق الأبيض، للمباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وكتب نادي إشبيلية الإسباني، عبر حسابه الشخصي، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": من أسياد كأس الدوري الأوروبي إلى النادي الأكثر تتويجاً في القارة الافريقية بالقرن العشرين".

“تهانينا الوصول إلى النهائي القاري لبطولة كأس الكونفدرالية”.

حرصت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الإسباني، على تهنئة نادي الزمالك، بعد وصوله للمباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024). وكتب نادي إشبيلية الإسباني، عبر حسابه الشخصي، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": من أسياد كأس الدوري الأوروبي إلى النادي الأكثر تتويجاً في القارة الافريقية بالقرن العشرين". تهانينا الوصول إلى النهائي القاري لبطولة كأس الكونفيدرالية وكان نادي الزمالك، قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية، وذلك على حساب دريمز الغاني، ذهابا والتعادل السلبي بدون أهداف، والفوز إيابا أمس خارج الديار، بثلاثية نظيفة. ومع وصول الفارس الأبيض، لنهائي الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، ينتظر الزمالك مواجهة صعبة للغاية أمام نهضة بركان المغربي، في سيناريو مكرر من نسخة 2019، والتي استطاع من خلالها ممثل الكرة المصرية التتويج بأول ألقابه، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب لكل فريق بهدف نظيف. مواعيد مواجهتي الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية تقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية بين نهضة بركان المغربي والزمالك، يوم 12 مايو المقبل، على ملعب البلدي لبركان. بينما يستضيف الفارس الأبيض الفريق المغربي، في مواجهة الإياب، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك يوم 19 من الشهر ذاته. مواعيد مباريات الزمالك بدوري نايل، قبل موقعتي نهضة بركان الخميس 2 مايو المقبل الزمالك & البنك الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي). الجولة العشرون بدوري نايل. وكانت مباراة الدور الأول، انتهت لصالح الفارس الأبيض بنتيجة 2/1. الأحد 5 مايو المقبل سموحة & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية). الجولة الواحدة والعشرون بدوري نايل. وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز ساحق للفارس الأبيض بنتيجة 5/1. ويحتل الفارس الأبيض، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 6 مؤجلات. وحقق الزمالك، الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات و4 هزائم

وكان نادي الزمالك، قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفيدرالية، وذلك على حساب دريمز الغاني، ذهابا والتعادل السلبي بدون أهداف، والفوز إيابا أمس خارج الديار، بثلاثية نظيفة.

ومع وصول الفارس الأبيض، لنهائي الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، ينتظر الزمالك مواجهة صعبة للغاية أمام نهضة بركان المغربي، في سيناريو مكرر من نسخة 2019، والتي استطاع من خلالها ممثل الكرة المصرية التتويج بأول ألقابه، عن طريق ضربات الجزاء بنتيجة (5/3)، بعد انتهاء مجموع مواجهتي الذهاب والإياب لكل فريق بهدف نظيف.

مواعيد مواجهتي الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

تقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، بين نهضة بركان المغربي والزمالك، يوم 12 مايو المقبل، على ملعب البلدي لبركان.

بينما يستضيف الفارس الأبيض الفريق المغربي، في مواجهة الإياب، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك يوم 19 من الشهر ذاته.

مواعيد مباريات الزمالك بدوري نايل، قبل موقعتي نهضة بركان

الخميس 2 مايو المقبل

الزمالك & البنك الأهلي .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة العشرون بدوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت لصالح الفارس الأبيض بنتيجة 2/1.

الأحد 5 مايو المقبل

سموحة & الزمالك .. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

الجولة الواحدة والعشرون بدوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز ساحق للفارس الأبيض بنتيجة 5/1.

ويحتل الفارس الأبيض، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فقط، حيث لا يزال يمتلك 6 مؤجلات.

وحقق الزمالك، الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات و4 هزائم.