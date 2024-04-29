الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ماذا يفعل الزمالك تاريخيًا أمام أندية المغرب في الكونفدرالية؟

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

نجح نادي الزمالك في العبور إلى نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره الغاني دريمز أمس بثلاثية.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي للمرة الثانية، حيث تأهل الفريق المغربي بعد انسحاب جديد لاتحاد العاصمة الجزائري.

ويسعى الأبيض لحصد ثاني بطولاته الإفريقية في السنوات الماضية، بعدما توج بالكونفيدرالية عام 2019 لأول مرة في تاريخه.

الدستور” في السطور التالية يستعرض تاريخ الفارس الأبيض مع الأندية المغربية في الكونفيدرالية.

ماذا يفعل الزمالك تاريخيًا أمام أندية المغرب في الكونفيدرالية؟

 

لعب الزمالك 6 مباريات مع الفرق المغربية في بطولة كأس الكونفيدرالية ويمتلك سجل رائع أمامهم حيث فاز في 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد.

النادي الأول هو نهضة بركان ومنافس الموسم الحالي في نهائي لعب الأبيض من قبل معه نهائي 2019 حيث خسر ذهابًا في المغرب بهدف نظيف قبل أن يتعادل في الإياب بهدف.

وذهب النهائي لركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس بنتيجة 5-3.

ولعب الزمالك أمام اتحاد طنجة وفاز عليه في الذهاب على القاهرة بنتيجة 3-1 وتعادل سلبيًا خارج ملعبه.

أما النادي الأخير هو حسنية أغادير حيث فاز أيضًا الزمالك في القاهرة بهدف نظيف وتعادل سلبيًا خارج ملعبه.

 

 

 

الزمالك كأس الكونفيدرالية نهائي كأس الكونفيدرالية دريمز نهضة بركان المغربي

مواد متعلقة

قبل نهائي الكونفيدرالية.. ماذا ينتظر الزمالك بدوري نايل ؟

الزمالك ينتظر الفائز.. من الأقوى اتحاد العاصمة أم نهضة بركان؟

الأكثر قراءة

أول خطوة من ليفربول بشأن عقد محمد صلاح الجديد

عاجل| نكشف خطة الزمالك للتعامل مع قرار إيقاف القيد وتوقيت دفع الغرامة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق