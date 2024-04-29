ماذا يفعل الزمالك تاريخيًا أمام أندية المغرب في الكونفدرالية؟

نجح نادي الزمالك في العبور إلى نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره الغاني دريمز أمس بثلاثية.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي للمرة الثانية، حيث تأهل الفريق المغربي بعد انسحاب جديد لاتحاد العاصمة الجزائري.

ويسعى الأبيض لحصد ثاني بطولاته الإفريقية في السنوات الماضية، بعدما توج بالكونفيدرالية عام 2019 لأول مرة في تاريخه.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض تاريخ الفارس الأبيض مع الأندية المغربية في الكونفيدرالية.

ماذا يفعل الزمالك تاريخيًا أمام أندية المغرب في الكونفيدرالية؟

لعب الزمالك 6 مباريات مع الفرق المغربية في بطولة كأس الكونفيدرالية ويمتلك سجل رائع أمامهم حيث فاز في 3 وتعادل 2 وخسر لقاء وحيد.

النادي الأول هو نهضة بركان ومنافس الموسم الحالي في نهائي لعب الأبيض من قبل معه نهائي 2019 حيث خسر ذهابًا في المغرب بهدف نظيف قبل أن يتعادل في الإياب بهدف.

وذهب النهائي لركلات الترجيح التي ابتسمت للفارس بنتيجة 5-3.

ولعب الزمالك أمام اتحاد طنجة وفاز عليه في الذهاب على القاهرة بنتيجة 3-1 وتعادل سلبيًا خارج ملعبه.

أما النادي الأخير هو حسنية أغادير حيث فاز أيضًا الزمالك في القاهرة بهدف نظيف وتعادل سلبيًا خارج ملعبه.