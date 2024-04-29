بعثة الزمالك تغادر غانا فى طريق العودة إلى القاهرة

غادرت، مساء الإثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار كوماسي عائدة إلى القاهرة بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك وفّر طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.

احتفال شلبي

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب احتفال مصطفى شلبي، لاعب الأبيض، بهدفه في مرمى دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

قال عبدالواحد إن الاحتفال كان مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق وباقي أفراد الجهاز الفني في المدرجات، وهذا ما وثقته الكاميرات والفيديوهات أثناء المباراة.

وأضاف مدير الكرة:"الاحتفال لا يوجد به أي إساءة لأي شخص، وجاء عفويًا في ظل صعوبة المباراة وتأكيد التأهل للنهائي، خاصة أن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

كان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.