الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

البحث عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل والقنوات الناقلة لها، أصبح هو كل ما يبحث عنه عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة بصفة عامة والأهلاوية بصفة خاصة، على مدار الساعات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك، بعد نجاح المارد الأحمر، في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي في تاريخه، كأول فريق عربي وإفريقي، يحقق هذا الإنجاز الفريد من نوعه.

وكان الأهلي، قام إقصاء مازيمبي الكونغولي من نصف نهائي الأميرة السمراء، ذهابا والتعادل السلبي خارج الديار بدون أهداف، والفوز إيابا بالقاهرة الجمعة الماضية بثلاثية محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق، في الدقائق الـ68 و82 و90 من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي، في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار قمة مباريات الجولة العشرون بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/1.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي بدوري نايل

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي، في قمة مباريات الجولة العشرون بدوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

قبل نهائي الأبطال.. ماذا ينتظر الأهلي بدوري نايل ؟

ويحتل الأهلي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط.

استطاع المارد الأحمر، تحقيق الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، بينما تجرع مرارة الهزيمة في مواجهتي البنك الأهلي 4/3 وغريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

 

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي 

يحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، يوم 18 مايو المقبل على ملعب رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما يستضيف المارد الأحمر، بطل تونس يوم 25 من الشهر ذاته، هنا على ملعب الرعب (ستاد القاهرة الدولي)، في مواجهة إياب نهائي الأميرة السمراء.

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