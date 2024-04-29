قبل نهائي الأبطال.. ماذا ينتظر الأهلي بدوري نايل ؟

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلة الدفاع عن لقبه القاري نحو النجمة الثانية عشر من الأميرة السمراء، بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد نجاح المارد الأحمر، في الوصول إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال، بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، ذهابا والتعادل السلبي بدون أهداف، والفوز إيابا على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، الجمعة الماضية بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الأهلي، محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق، في الدقائق الـ68 و83 و90، من عمر المباراة.

ومع تخطي المارد الأحمر، عقبة مازيمبي الكونغولي، ينتظر الأهلي مواجهة نارية في نهائي دوري الأبطال، أمام الترجي التونسي.

وتقام مواجهتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، يومي 18 و25 مايو المقبل.

وتعد موقعة الأهلي والترجي، نسخة مكررة من نهائي دوري الأبطال بين الفريقين التي أقيمت عام 2018، واستطاع من خلالها باب سواقة التتويج باللقب القاري على حساب المارد الأحمر، والهزيمة ذهابا بنتيجة 3/1، والفوز لبطل تونس إيابا على ملعبه بـ"رادس" بثلاثية نظيفة.

قبل موقعتي الترجي، ينتظر الأحمر مباريات صعبة بدوري نايل، نستعرضها لكم في السطور التالية

مباريات الأهلي بدوري نايل

الأربعاء 1 مايو المقبل

الإسماعيلي & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة العشرون بدوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت للمارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

قمة الإسماعيلي والأهلي

السبت 4 مايو المقبل

الأهلي & الجونة .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الجولة الواحد والعشرون بدوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي والجونة

الثلاثاء 9 مايو المقبل

الأهلي & الاتحاد السكندري .. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري نايل (الدور الأول).

موعد مؤجلة الأهلي والاتحاد السكندري

السبت 11 مايو المقبل

بلدية المحلة & الأهلي .. السابعة مساء (ستاد غزل المحلة).

الجولة الثانية والعشرون بدوري نايل.

وكانت مباراة الدور الأول، انتهت بفوز ساحق للمارد الأحمر بنتيجة 5/1.

الأهلي وبلدية المحلة

ويحتل الأهلي، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط.

استطاع المارد الأحمر، تحقيق الفوز في 6 مباريات و3 تعادلات، بينما تجرع مرارة الهزيمة في مواجهتي البنك الأهلي 4/3 وغريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2/1.

بينما سيتم تأجيل مواجهات الأهلي أمام المقاولون العرب وسموحة وزد، في الجولتين الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون على الترتيب، المقرر لهما أيام 15 و19 و27 مايو المقبلين لوقت لآحق، تحدده رابطة الأندية المحترفة، لتعارضهما مع مواعيد ذهاب وإياب نهائي الأميرة السمراء.

الجولة الـ23 بدوري نايل

الجولة الـ24 بدوري نايل